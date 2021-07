India

oi-Madhu Kota

మోదీ హవాతో పోటీ పడలేక ఏళ్లపాటు నీరసించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ మళ్లీ వేగం పుంజుకుంటున్నది. నిద్ర మత్తును వదిలించుకుంటూ కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ వరుసగా సంచలన, కఠినమైన నిర్ణయాలను తీసుకుంటున్నది. 'అతనికి పీసీసీ ఇస్తే మేం రాజీనామా చేస్తాం' తరహా సీనియర్ల హెచ్చరికల్ని ఖాతరు చేయకుండా 'ఫైర్ బ్రాండ్' నేతలకే కీలక పదవులు కట్టబెడుతున్నది. తెలంగాణలో రేవంత్ రెడ్డికి పగ్గాలిచ్చిన కాంగ్రెస్ హైకమాండ్, లోక్‌సభా పక్ష నేతగా రాహుల్ గాంధీనీ ఒప్పించినట్లు తెలిసింది. ఉత్తరప్రదేశ్ లో ప్రియాంక గాంధీని సీఎం అభ్యర్థిగా బరిలోకి దించాలనే నిర్ణయమూ దాదాపు ఫైనలైజ్ కావొచ్చింది. అటు పంజాబ్ లోనూ సంక్షోభానికి ముగింపు పలుకుతూ నవజ్యోత్ సింగ్ సిద్ధూను పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా నియమించింది. వివరాలివి..

కాంగ్రెస్ అనూహ్య ఎత్తుగడ: లోక్‌సభ నేతగా రాహుల్ గాంధీ -మోదీపై 3అస్త్రాలు -రాజ్యసభ నాయకుడిగా గోయల్

గేమ్‌ ఛేంజర్: huzurabadకు amit shah -ఈటలకు కేంద్రం భరోసా -డబ్బులు తీసుకొని గెలిపిద్దామన్న బండి

English summary

Putting an end to the ongoing crisis in Punjab Congress, the party have reached a consensus between Chief Minister Capt Amarinder Singh and Navjot Singh Sidhu. Navjot Singh Sidhu to be the new PPCC chief, said Harish Rawat, Punjab affairs incharge said on Thursday. There would two working presidents under Sidhu, one Dalit face and another Hindu face. Capt Amarinder Singh will continue to be the Chief minister, he said.