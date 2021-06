ట్విస్ట్: వ్యాక్సిన్ ధరలు కంపెనీల ఇష్టం -రాష్ట్రాలే ప్రైవేటుకు సరఫరా -44కోట్ల డోసులకు ఆర్డరిచ్చాం: కేంద్రం

India

oi-Madhu Kota

దేశంలో కొవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ కు సంబంధించి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కీలక ప్రకటన చేసిన 24 గంటల్లోనే భారీ ఎత్తున 44 కోట్ల వ్యాక్సిన్ డోసులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆర్డర్ ఇచ్చింది. జులై తర్వాత దేశంలో అసలు టీకాల కొరత అనేదే ఉండదని సర్కారు ధీమా వ్యక్తం చేసింది. అయితే, వివాదాస్పదంగా మారిన ప్రైవేటుకు 25శాతం టీకాల అంశంలో కేంద్రం మరో పిల్లిమొగ్గ వేసింది. దేశ ప్రజలందరికీ ఉచితంగా టీకాలిచ్చే బాధ్యత కేంద్రానిది అంటూనే ప్రైవేటు ఆస్పత్రులకు సరఫరా చేసే వ్యాక్సిన్ల ధరలను కంపెనీలే నిర్ణయించుకుంటాయని, ప్రభుత్వ జోక్యం ఉండబోదని తెలిపింది. వివరాలివి..

English summary

The price of COVID vaccines to private sectors (hospitals) will be decided by vaccine manufacturers, informed Member (health) NITI Aayog Dr VK Paul on Tuesday. The government also said it has placed an order of 44 crore COVID-19 vaccine doses. This includes 25 Crore Covishield from Serum Institute of India and 19 Crore doses of Covaxin from Bharat Biotech, the government said. government has also placed an order to purchase 30 crore doses of Biological E's vaccine, which will be available by September, says VK Paul.