ఓవైపు కరోనా బెంబేలెత్తిస్తోంటే... మరోవైపు బ్లాక్ ఫంగస్(మ్యుకోర్‌మైకోసిస్) ఇన్ఫెక్షన్ దడ పుట్టిస్తోంది. ఇటీవల గుజరాత్‌లో కోవిడ్ నుంచి కోలుకున్నవారిలో బ్లాక్ ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్ బయటపడిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా మధ్యప్రదేశ్‌లోనూ 50 బ్లాక్ ఫంగస్ కేసులు బయటపడ్డాయి. ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ ఈ విషయాన్ని ధ్రువీకరించారు. కోవిడ్ పేషెంట్లలో బ్లాక్ ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్ తీవ్ర ఆందోళన రేకెత్తిస్తోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలో కోవిడ్ పరిస్థితులపై బుధవారం(మే 12) సీఎం శివరాజ్ సింగ్ అత్యున్నత స్థాయి సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు.

Fifty cases of mucormycosis fungal infection or "black fungus" have been reported in Covid patients in Madhya Pradesh and are of huge concern for the state government, Chief Minister Shivraj Singh Chouhan said today."Cases of black fungus infection are emerging which are very horrific. They are a cause for concern. So far, 50 cases have been confirmed," Mr Chouhan said.