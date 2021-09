వృద్ధ రైతు పెన్షన్ ఖాతాలో 52కోట్లకు పైగా నగదు .. షాకింగ్ రిక్వెస్ట్ చేసిన వృద్ధుడు !!

India

బీహార్ రాష్ట్రంలో జనాలు రాత్రికి రాత్రే కోటీశ్వరులు అయిపోతున్నారు. జనాల ఖాతాల్లో ఇబ్బడిముబ్బడిగా డబ్బులు వచ్చి పడుతున్నాయి. ఏం జరుగుతుంది అన్నది ఊహించే లోపే చేతికందింది అనుకున్న స్వర్గం కాస్త మాయమైపోతుంది. అసలేం జరుగుతుంది. ఈ డబ్బులు ఎవరు ఎక్కడ నుండి తమ ఖాతాలలో వేస్తున్నారు అన్నది ఇప్పుడు బీహార్ లో హాట్ టాపిక్ అయింది.

ఇద్దరు విద్యార్థుల ఖాతాల్లో 900 కోట్లకు పైగా నగదు .. అదృష్ట లక్ష్మి తలుపు తట్టిందని సంబరం .. అంతలోనే

The depositing of over Rs 52 crore in the pension account of an elderly man from Bihar is now the talk of the town. Earlier, it was learned that more than Rs 900 crore was deposited in the accounts of two students. A series of events taking place in the state of Bihar is becoming a topic of discussion locally. However, the situation is such that no one in the cash account can withdraw even a single rupee from it.