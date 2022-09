చనిపోయిన కొడుకు మృతదేహాన్ని ఉప్పు పాతరేసిన తల్లిదండ్రులు.. ఎందుకంటే!!

India

శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలలో అభివృద్ధి చెందిన నేటి రోజుల్లో ఇంకా మూఢనమ్మకాలు ప్రబలంగానే ఉన్నాయని అనేక ఘటనలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. తాజాగా కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని బళ్లారి ప్రాంతంలో జరిగిన ఓ ఘటన ఇంకా మూడ నమ్మకాలు ఎంతగా మన సమాజంలో ఉన్నాయో అర్థమయ్యేలా చెప్తుంది. ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే

English summary

An incident where parents keep the dead body of their son in salt in the hope that his dead son would come back to life. The incident took place in Bellary Sirwara village of Karnataka state.