షాకింగ్: బయటివాళ్లు చొరబడి మహిళా ఎంపీలను కొట్టారు -వెంకయ్యా.. ఇదేంది? -రాహుల్, విపక్షాల ఫైర్

పార్లమెంట్ ఉభయసభలు షెడ్యూల్ కు ముందే నిరవధికంగా వాయిదా పడిన తర్వాత కూడా సభ లోపల చోటుచేసుకున్న ఘటనలపై రచ్చ కొనసాగుతోంది. పెగాసస్ నిఘా కుట్ర, వ్యవసాయ చట్టాల ఉపసంహరణ, పెట్రో సహా నిత్యావసరాల అధిక ధరలు, కరోనా విపత్తు నిర్వహణలో మోదీ వైఫల్యం... ఇలా విపక్షాలు లేవనెత్తిన ఏ ఒక్క అంశంపైనా చర్చకు అనుమతించకపోవడంపై ఆగ్రహావేశాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. మోదీ ప్రభుత్వం ఉద్దేశ పూర్వకంగా సభను తప్పుదోవ పట్టిస్తే, రాజ్యసభ చైర్మన్ వెంకయ్య నాయుడు, లోక్ సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా ఆ పనిని విజయవంతంగా పూర్తిచేశారనే ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి. అన్నిటికీ మించి..

Opposition leaders from 15 parties, led by Congress leader Rahul Gandhi, marched towards Vijay Chowk from Parliament, further intensifying the protests against the Centre over the Monsoon Session that was riddled with agitation, chaos and repeated adjournments. Outsiders Brought In To Manhandle MPs, Including Women, says Opposition leaders.