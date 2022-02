'పెగాసస్ స్పిన్' బడ్జెట్; సామాన్యులకు ఇచ్చింది జీరో: కేంద్ర బడ్జెట్ పై మమతాబెనర్జీ ఫైర్

India

oi-Dr Veena Srinivas

2022-23 కేంద్ర బడ్జెట్‌ సామాన్య మధ్యతరగతి ప్రజలకు నిరాశాజనకమైన బడ్జెట్ అని ప్రతిపక్షాల నుండి పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు వెల్లువగా మారాయి. తాజాగా పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ మంగళవారం బడ్జెట్‌ను 'పెగాసస్ స్పిన్ బడ్జెట్' అని అభివర్ణించారు. బడ్జెట్‌లో సామాన్య ప్రజలకు చేకూరింది ఏదీ లేదని, 'సున్నా' అని పేర్కొన్నారు.

BUDGET HAS ZERO FOR COMMON PEOPLE, WHO ARE GETTING CRUSHED BY UNEMPLOYMENT & INFLATION. GOVT IS LOST IN BIG WORDS SIGNIFYING NOTHING - A PEGASUS SPIN BUDGET

Recently, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee on Tuesday described the budget as a 'Pegasus spin budget'. SHe said that there was 'zero' in the budget for the common people.