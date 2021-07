Pegasus: మోదీపై విచారణకు కాంగ్రెస్ డిమాండ్-ఎవరి బాణీలకు స్టెప్పులేస్తున్నారు-అమిత్ షా స్ట్రాంగ్ కౌంటర్

India

భారత్‌లో 'పెగాసస్' స్పై వేర్ ఉదంతం తీవ్ర సంచలనం రేపుతోంది.దేశంలోని ఆయా రంగాల ప్రముఖల ఫోన్లను ఈ సాఫ్ట్‌వేర్ ద్వారా హ్యాక్ చేస్తున్నట్లు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలకు సరిగ్గా ఒకరోజు ముందు ఈ ఉదంతం తెరపైకి రావడం గమనార్హం. కేంద్రమంత్రులు,జర్నలిస్టులు,సామాజిక కార్యకర్తలు,వ్యాపార వేత్తలు,ప్రతిపక్ష నేతల ఫోన్లను హ్యాక్ చేసినట్లు ఆరోపణలు వస్తుండటంతో దీనిపై విచారణ జరిపించాలన్న డిమాండ్ వినిపిస్తోంది. కేంద్ర హోంమంత్రి రాజీనామా చేయాలని,ప్రధాని మోదీపై విచారణ జరిపించాలని కాంగ్రెస్ డిమాండ్ చేస్తోంది. మరోవైపు కేంద్రం మాత్రం ఈ కథనాలను కొట్టిపారేస్తోంది. ఉద్దేశపూర్వకంగా కేవలం సంచలనం కోసమే ఇలాంటి కథనాలను ప్రచారం చేస్తున్నారని అభిప్రాయపడుతోంది.తాజాగా కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఈ వ్యవహారంపై స్పందించారు.

#WATCH | PM & HM are involved in snooping on Opposition leaders including Rahul Gandhi, journalists & even Union ministers. Before a probe, Amit Shah sahab should resign & an inquiry should be conducted against Modi sahab: LoP in Rajya Sabha, Mallikarjun Kharge on Pegasus report pic.twitter.com/0whMbI1uSH

English summary

Referring to the reports of India using Israeli software Pegasus to hack phones of journalists, activists and ministers, Union home minister Amit Shah questioned the timing of such selective leaks. Hsaid it was done by global disrupters with the obstructors based in India.