న్యూఢిల్లీ: దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు మళ్లీ పెరిగాయి. సోమవారం కూడా వాటి రేట్లు లీటర్‌ ఒక్కింటికి 35 పైసల మేర పెరిగాయి. ఇంధన రేట్లను పెంచడం వరుసగా ఇది ఆరోసారి. ప్రతి రోజూ 35 పైసలు, అంతకుమించిన భారాన్ని వాహనదారులపై మోపుతున్నాయి చమురు సంస్థలు. ఏదైనా ఓ రోజు వాటి ధరలు పెంచకపోతే.. తగ్గించినట్టే భావించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. పెంపుదల విషయంలో ఆయిల్ కంపెనీలు ఏ మాత్రం వెనకడుగు వేయట్లేదు..మొహమాటానికి పోవట్లేదు. కరోనా వైరస్ సంక్షోభ పరిస్థితుల్లో ఆర్థికంగా ఇబ్బందుల పాలైన కోట్లాది కుటుంబాలపై పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల పెంపుదల రూపంలో వీపు విమానం మోత మోగుతోంది.

English summary

Petrol and diesel prices went up to yet another record level across the country on Monday. In Delhi, petrol costs Rs 109.69 a litre, up by 35 paise while the rate of diesel was Rs 98.42 per litre, also costlier by 35 paise.