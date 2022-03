ఒక్కరోజే విశ్రాంతి.. పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు మళ్లీ పైపైకి: అక్కడ లీటర్ రూ.114 పైగా

India

న్యూఢిల్లీ: పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల పెరుగుదల కొనసాగుతోంది. వాటి రేట్లను పెంచే విషయంలో చమురు కంపెనీలు ఒక్కరోజు మాత్రమే విరామాన్ని ఇచ్చాయి. మంగళ, బుధ వారాల్లో వాటి రేట్లను పెంచాయి. గురువారం విశ్రాంతిని ఇచ్చాయి. ఇంధన ధరలను జోలికి వెళ్లలేదు. ఆ ఒక్క రోజు విరామం అనంతరం మళ్లీ ఇవ్వాళ వాటి రేట్లను సవరించాయి. నాలుగు రోజుల వ్యవధిలో మూడోసారి పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల్లో పెరుగుదల కనిపించింది. ఫలితంగా- పలు నగరాల్లో పెట్రోల్ రేటు 110 రూపాయలను దాటింది.

English summary

Petrol and diesel prices on Friday were hiked by 80 paise a litre each after a gap of a day. Previously, on March 23 and March 24, oil companies increased fuel prices--ending an over four-and-half month election-related hiatus.