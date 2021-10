ఒక్క రోజే ఊరట: మళ్లీ బాదుడు షురూ: అక్కడ లీటర్ పెట్రోల్ రూ.114 ప్లస్

India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: దేశంలో ఇంధన ధరలు మరోసారి భగ్గుమన్నాయి. ఒక్కరోజు విరామం తరువాత చమురు సంస్థలు పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను పెంచాయి. వాహనదారులపై అదనపు భారాన్ని మోపుతూనే ఉన్నాయి. కరోనా వైరస్ సంక్షోభ పరిస్థితుల్లో ఆర్థికంగా ఇబ్బందుల పాలైన కోట్లాది కుటుంబాలపై పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల పెంపుదల రూపంలో అదనపు భారం పడుతోంది. తాజా పెంపుతో దేశంలోని అనేక రాష్ట్రాల్లో పెట్రోల్ రేటు లీటర్ ఒక్కింటికి 110 రూపాయల మార్క్‌ను దాటేసింది. ఒకట్రెండు చోట్ల 114 రూపాయలను దాటేసింది.

English summary

Petrol and diesel prices hiked again across the country on Tuesday after rates were hiked again by 25 paise and 30 paise a litre, respectively.