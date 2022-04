India

oi-Shashidhar S

5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల ముగిశాయి.. రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్దం కొనసాగుతోంది.. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో క్రూడాయిల్ ధర పెరుగుతోంది.. దీంతో పెట్రో ధరలకు రెక్కలు వచ్చాయి. చమురు సంస్థలు రోజు పెట్రో వడ్డన చేస్తున్నాయి. దీంతో జనం అల్లాడిపోతున్నారు. పెట్రో ధరలపై సోషల్ మీడియాలో రకరకాల మీట్స్ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఓ లవర్ ఏకంగా పాట పాడేశారు. ఆ వీడియో కాస్త వైరల్‌గా మారింది.

English summary

A video song is now going viral on Facebook where a boyfriend is describing his pain of not being able to visit his girlfriend because of a hike in petrol rates.