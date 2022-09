ప్రధాని మోడీపై దాడికి పీఎఫ్ఐ కుట్ర: ఉగ్రమూకకు శిక్షణ: షాకింగ్ విషయం వెల్లడించిన ఈడీ!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీపై దాడి చేయడానికి పాపులర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియా కుట్ర చేసిందని ఈడీ అధికారులు సంచలన విషయాలను వెల్లడించారు. దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పై దాడికి ప్రయత్నం చేసిందని, దీని కోసం కొంత మందికి శిక్షణ ఇచ్చిందని ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ డైరెక్టరేట్ పేర్కొంది.

English summary

The Enforcement Directorate has revealed a shocking fact that PFI had conspired to attack Prime Minister Modi and trained terrorists for riots and attacks in UP.