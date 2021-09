వావ్.. గుడ్ న్యూస్, 5-11 ఏళ్ల వారికి ఫైజర్ టీకా సేఫ్: నిపుణులు

India

oi-Shashidhar S

కరోనాను జయించాలంటే టీకా తీసుకోవాల్సిందే. తొలుత వృద్దులకు.. ఆపై 45 ఏళ్ల లోపు వారికి.. ఇప్పుడు 18 ఏళ్ల పై వారికి టీకా ఇస్తున్నారు. అయితే చిన్న పిల్లల గురించి పరిశోధనలు చేస్తున్నారు. వారి కోసం ప్రత్యేక వ్యాక్సిన్ రూపొందించడంలో నిపుణులు బిజీగా ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించి ఒక అప్ డేట్ తెలిసి వచ్చింది. ఐదేళ్ల నుంచి 11 ఏళ్ల చిన్నారులకు యాంటి బాడీలు ఉత్పత్తి అవుతున్నాయని ఫైజర్, బయోటెక్ కంపెనీ తెలిపింది.

English summary

Pfizer and BioNTech SE on Monday said trial results of COVID-19 vaccine showed that it is safe and produced robust neutralizing antibody response in children aged five to 11 years.