గ్లోబల్ టెండర్లు బోల్తా-షాకిస్తున్న కంపెనీలు-ఇలాగైతే వ్యాక్సినేషన్ సాగినట్లే-కేంద్రంపై భగ్గుమన్న ఢిల్లీ

National

oi-Srinivas Mittapalli

రాష్ట్రాల్లో వ్యాక్సిన్ కొరతకు గ్లోబల్ టెండర్లే పరిష్కార మార్గమని ప్రభుత్వాలు భావించాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో నేరుగా కంపెనీల నుంచే వ్యాక్సిన్లు కొనుగోలు చేసుకోవాలన్న కేంద్రం సూచన మేరకు పలు రాష్ట్రాలు గ్లోబల్ టెండర్లు పిలిచాయి.తెలంగాణ,ఆంధ్రప్రదేశ్,పంజాబ్,ఢిల్లీ,మహారాష్ట్ర ఇలా చాలానే రాష్ట్రాలు గ్లోబల్ టెండర్లు పిలిచాయి.కానీ పరిస్థితి చూస్తుంటే రాష్ట్రాలు నేరుగా కంపెనీల నుంచి వ్యాక్సిన్లు కొనుగోలు చేయడం సాధ్యపడేలా కనిపించట్లేదు. పంజాబ్,ఢిల్లీ ప్రభుత్వాల గ్లోబల్ టెండర్లను మోడెర్నా,ఫైజర్ కంపెనీలు తిరస్కరించడం ఇందుకు అద్దం పడుతోంది.

English summary

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal said Monday that vaccine manufacturers Pfizer and Moderna had communicated to them that they will not sell vaccines to states, but will deal only with the government of India.While many states have issued a global tender for vaccines, Delhi is also in the process of finalising one and has also been talking to manufacturers globally. Kejriwal had said on Sunday that he is personally speaking to manufacturers globally and cost will not be a barrier in procuring vaccines.