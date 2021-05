బంజరు భూమిలో బంగారం: ఏపీ మహిళా రైతు రమకు ప్రధాని మోదీ ప్రశంసలు - PM Kisan రూ.19 వేల కోట్లు విడుదల

National

oi-Madhu Kota

''నమస్తే వేణురమ జీ.. మీరెక్కల కష్టంతో బంజరు భూమిని సాగునేలగా మార్చి, సిరులు పండిస్తున్నారని విన్నాను. మీ అనుభవం ఈ దేశ రైతులకు ఎంతో అవసరం. సూపర్ ఫాస్ట్ పనితీరుతోనే మీలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగినట్లు నాకనిపిస్తోంది. మీతోపాటు గిరిజన మహిళలనూ ప్రకృతి వ్యవసాయం వైపునకు నడిపిస్తుండటం గర్వకారణం. రైతుల్లో ఆత్వవిశ్వాసంపెంచేలా ఉంది మీ విజయగాథ.. '' అంటూ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ.. ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చెందిన మహిళా రైతు రమను ప్రశంసించారు.

English summary

Prime Minister Narendra Modi on Friday released the eighth installment of over Rs 20,000 crore to more than 9.5 crore farmer beneficiaries under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) scheme on Friday via video-conferencing. during the session, pm modi applauds woman farmer M Venurama of Andhra Pradesh.