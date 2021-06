వ్యాక్సిన్లపై మోదీ యూటర్న్: ఘనత మాదేనన్న విపక్ష సీఎంలు -కరోనా థార్డ్ వేవ్‌ ఆగుతుందన్న బీజేపీ సీఎంలు

India

oi-Madhu Kota

దేశంలో కరోనా విలయానికి అడ్డుకట్టగా భావిస్తోన్న వ్యాక్సిన్ల విషయంలో కేంద్రం తీరు అసమంజసంగా ఉందంటూ అటు సుప్రీంకోర్టు చివాట్లు, ఇటు రాష్ట్రాల మొత్తుకోలు, విపక్షాల తీవ్ర విమర్శలు, మిత్రపక్షాల నుంచి సూచనలు, సామాన్య జనం చీదరింపుల ఎదురుకాగా, ఎట్టకేలకు మోదీ సర్కార్ జాతీయ వ్యాక్సినేషన్ విధానంపై యూటర్న్ తీసుకుంది. 18-44 ఏళ్ల వారికి టీకాలు అందించేలా రాష్ట్రాలపై మోపిన బాధ్యతను ఇకపై తామే తీసుకుంటామని, దేశంలో అందరికీ ఉచితంగా వ్యాక్సిన్లు అందిస్తామంటూ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రకటించారు. జాతిని ఉద్దేశించి సోమవారం సాయంత్రం ఇచ్చిన సందేశంలో ఆయనీ విషయాన్ని తెలిపారు. అయితే, వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియపై కేంద్రం యూటర్న్ తీసుకోవడం తమ ఘనతేనంటూ విపక్ష పార్టీలకు చెందిన ముఖ్యమంత్రులు చెప్పుకుంటుండటం గమనార్హం.

English summary

As prime minister narendra modi announced in his address to nation on monday that Central government decided to procure Covid-19 vaccines for everyone aged 18-44 and supply them to states free of cost, the opposition chief ministers lauds centre's decision. kerala cm pinarayi vijayan who is critic of modi over vaccination policy, not expressed satisfaction and claims credit. bihar cm nitish kumar, madhya pradesh cm shiv raj singh chouhan, haryana cm manohar lal khattar, congress party among others reacted on pm modi address on vaccination.