కరోనాలో మోదీ ఎన్నికల వ్యూహాలు -యూపీ అసెంబ్లీపై బీజేపీ-ఆర్ఎస్ఎస్ మథనం -గంగలో భారీగా మృతదేహాలు

oi-Madhu Kota

కొవిడ్ పరిస్థితుల నిర్వహణలో వైఫల్యాలు పార్టీపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతాయనే ఆందోళనల నడుమ భారతీయ జనతాపార్టీ ఉత్తరప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం వ్యూహాలను సిద్దం చేసే పనిని ప్రారంభించింది. వచ్చే ఏడాది ఆరంభంలో జరుగనున్న యూపీ ఎన్నికల కోసం బీజేపీ, దాని సైద్ధాంతిక సంస్థ ఆర్ఎస్ఎస్ మేధోమథనం జరిపాయి. ఆదివారం జరిగిన ఈ కీలక భేటీలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కూడా పాలుపంచుకున్నారు. దేశంలో కరోనా విలయ తాండవం కొనసాగుతుండటం, ఉత్తరప్రదేశ్ లోని నదుల్లో వందలాది కొవిడ్ మృతదేహాలు కొట్టుకొస్తున్న వేళ బీజేపీ పెద్దల ఎన్నికల సన్నద్ధతపై దేశవ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతున్నది..

English summary

The BJP has started work on the party’s election strategy for the assembly election in Uttar Pradesh amidst concerns that the handling of the Covid-19 crisis could have an adverse impact on the party’s prospects in the crucial poll next year. Several senior leaders have been in a huddle in the past few days to discuss the way forward for the 2022 Uttar Pradesh Assembly election. Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah on Sunday reportedly attended a meeting of the BJP and its ideological parent Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) to discuss the party's strategy.