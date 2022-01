ఛాపర్ లో ప్రయానించాల్సిన మోడీ ప్లాన్ సడన్ గా ఎందుకు మారింది? అసలేం జరిగిందంటే

India

oi-Dr Veena Srinivas

భద్రతా లోపం కారణంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ తన పంజాబ్ లో నిర్వహించ తలపెట్టిన ర్యాలీని రద్దు చేసుకున్నారు. బుధవారం ఉదయం ఫిరోజ్ పూర్ లో అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపనలు చేయడానికి పంజాబ్ చేరుకున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఎన్నికలు జరగాల్సి ఉన్న పంజాబ్ రాష్ట్రంలో ఎలాంటి కార్యక్రమాలలో పాల్గొనకుండానే వెనుదిరిగారు.

English summary

PM Modi Chopper plan changed to 2 hours drive with the weather change. Modi travelled 2 hours on road way stucked near the rally due to the farmers protest and security problem.