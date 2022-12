అమ్మ హీరాబెన్ మోడీ అసామాన్య మహిళ.. ప్రధాని మోడీ మనసులోని భావోద్వేగం!!

India

Dr Veena Srinivas

భారత దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మాతృమూర్తి హీరాబెన్ మోడీ నేడు మృతిచెందారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి, ఆయన తల్లితో చాలా గొప్ప అనుబంధం ఉంది. మోడీకి తన తల్లి పట్ల ఎంత ప్రేమ ఉంది? కఠినమైన పరిస్థితులలో తల్లి కుటుంబం కోసం ఏవిధంగా నిలబడింది? తన వ్యక్తిత్వాన్ని తీర్చిదిద్దడంలో తన తల్లి పాత్ర ఏమిటి? వంటి అనేక విషయాలను ఆయన 2022 జూన్ 18వ తేదీన హీరాబెన్ మోడీ 100వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా చెప్పారు. అమ్మ పైన ఆయన భావోద్వేగాన్ని వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం మాతృవియోగం తో బాధపడుతున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి తల్లి తో ఉన్న అనుబంధాన్ని ఆయన మాటల్లోనే చెప్పిన విషయాలను చూస్తే..

English summary

Amma Heeraben Modi is an extraordinary woman. On her 100th birthday, he wrote the emotions of Prime Minister Modi in his blog saying that she was a woman who bravely faced many hardships.