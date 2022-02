కాంగ్రెస్ సహా విపక్షాలపై ప్రధాని విసుర్లు-రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు-ఎన్డీయేకు కితాబు

India

రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానానికి లోక్ సభలో ప్రధాని మోడీ ఇవాళ సమాధానం ఇచ్చారు. ఇందులో ఆయన ఓవైపు కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలకు కితాబు ఇస్తూనే మరోవైపు విపక్షాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. విపక్షాలపై విమర్శలు మొదలుపెట్టడంతో ప్రధాని ప్రసంగానికి విపక్షాలు అడ్డుతగిలాయి. దీంతో ప్రధాని మరింత రెచ్చిపోయారు. ఇలాగేతే వందేళ్లైనా కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి రాలేదంటూ మోడీ చురకలు అంటించారు.

pm modi targets congress and other opposition parties in his reply on the motion of thanks on president's address in loksabha.