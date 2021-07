India

న్యూఢిల్లీ: దేశంలో కొత్తగా వెలుగులోకి వచ్చిన బిగ్ హ్యాకింగ్ స్కాండల్ పెగాసస్ దుమారం రోజురోజుకూ తీవ్రరూపాన్ని దాల్చుతోంది. పలువురు వేర్వేరు రంగాలకు చెందిన పలువురు బిగ్ షాట్స్ ఫోన్లు హ్యాక్ అయ్యాయంటూ వస్తోన్న వార్తలు దుమారాన్ని రేపుతోన్నాయి. బాధితుల జాబితాలో కొందరు కేంద్రమంత్రులు, ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతలు, ప్రభుత్వ అధికారులు, వ్యాపార, పారిశ్రామికవేత్తలు ఉండటం, వారిలో కొందరి పేర్లు వెలుగులోకి రావడం రాజకీయ రచ్చకు దారి తీసింది. మొత్తంగా 300 మందికి బాధితులు ఈ పెగాసస్ రాడార్‌లో ఉన్నట్లు తేలింది.

Former Madhya Pradesh CM Kamal Nath told that the issue of Pegasus will gain momentum in the next 15 days. Forbidden Stories, a French organization and Amnesty International researched into it. They have unveiled it, he added.