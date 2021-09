Illegal affair: స్పైసీ ఫుడ్ లో భర్తకు విషం పెట్టి చంపేసిన భార్య, 7 హత్యలు చేసిన ప్రియుడితో !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/ కన్యాకుమారి: భర్తతో సంతోషంగా కాపురం చేసిన భార్య ఇద్దకు కుమార్తెలకు తల్లి అయ్యింది. మెట్రో రైలులో ఉద్యోగం చేస్తున్న భార్య ఉదయం వెళ్లి సాయంత్రం ఇంటికి వస్తోంది. మెట్రోలో పని చెయ్యడానికి వెలుతున్న సమయంలో పరిచయం అయిన వ్యక్తితో భార్య చనువు పెంచుకునింది. భర్త చేదుకావడం, ప్రియుడు స్వీట్ గా ఉండటంతో భార్య అతనితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకునింది. భర్తకు టోపీ పెడుతూ వచ్చిన భార్య తనకు పని ఒత్తిడి ఎక్కువ అయ్యింది అంటూ రాత్రి లేటుగా ఇంటికి రావడం మొదలు పెట్టింది.

నిజంగానే భార్య పని ఒత్తిడితో ఉందని భర్త కొంతకాలం చూసిచూడన్లు ఉన్నాడు. భర్తకు మడత ఖాజా తినిపించిన భార్య ప్రియుడికి రసగుల్లాలు తినిపిస్తూ అతనితో ఎంజాయ్ చేస్తూ ప్రపంచాన్ని మరిచిపోయింది. కొంతకాలానికి భార్య అక్రమ సంబంధం గురించి భర్తకు తెలిసిపోయింది. అసలే మద్యం సేవించడం అలవాటు ఉన్న భర్త అతని భార్యను నిలదీశాడు. తాను ఎవ్వరితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకోలేదని, నువ్వు తప్పా తనకు ఏ మగవాసన తెలీదని భార్య చందమామ కథలు చెప్పింది. అయితే భార్య తీరుతో రగిలిపోయిన భర్త ఆమెను పట్టుకుని చితకబాదుతున్నాడు. తన భర్త బతికుంటే తన జల్సాలకు అడ్డు వస్తాడని భయపడిన భార్య మొగుడిని చంపేయాలని డిసైడ్ అయ్యింది.

మంచి నాటుకోడి పులుసు, కుష్కా స్పైసీగా చేసిన భార్య అందులో విషం కలిపి భర్తకు పెట్టింది. విషం కలినిన చికెన్ తిన్న భర్త ఆసుపత్రిపాలైనాడు నాలుగు రోజులు ఆసుపత్రిలో యుముడితో పోరాటం చేసిన భర్త ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయాయి. తన భర్త పీకలదాక మద్యం సేవించి ఇంటికి వచ్చి భోజనం చేశాడని, తరువాత అతను ఊపిరిఆడక మరణించాడని భార్య అందర్ని నమ్మించింది. అయితే పోలీసుల విచారణలో భార్య ఆమె భర్తను విషం పెట్టి చంపేసిందని, భార్య సీక్రేట్ ప్రియుడి మీద ఇప్పటికే 7 హత్య కేసులు, నాగులు హత్యాయత్నం కేసులతో పాటు అనేక క్రిమినల్ కేసులు నమోదు అయ్యాయని వెలుగు చూడటం కలకలం రేపింది.

English summary

Illegal affair: Police have arrested the wife who killed her husband by poisoning him with food in Chennai. Her fiance was also arrested in Chennai.