India

oi-Madhu Kota

ప్రపంచంలో మరే దేశంలోనూ లేని విధంగా ప్రాచీన భారతంలో ప్రత్యేకంగా కామశాస్త్రంపై భారీ రచనలు ఉండటం, వాత్సాయనుడు రాసిన కామసూత్రాలను శృంగారానికి, సంభోగానికి ప్రామాణిక గ్రంథాలుగా పరిగణించడం తెలిసిందే. అయితే, అలాంటి గొప్ప రచనలు పుట్టిన దేశంలో ఇవాళ నీలి చిత్రాలపై నిషేధం విధించడమేంటని వాపోతున్నారు 40 ఏళ్ల సోమి అలి..

జగన్ బెయిల్ రద్దు: సాయిరెడ్డికి దేహశుద్ధి -కొట్టింది ఎవరో తెలుసా? -ఇంకొద్ది గంటల్లోనే: ఎంపీ రఘురామ

Why Surfing P**n On Android Smartphones Is Not Safe ఫోన్‌లో పోర్న్ సైట్‌లను చూడొచ్చా..?

English summary

Businessman and Bollywood actor Shilpa Shetty’s husband Raj Kundra’s arrest in a porn films case has shocked celebrities across the entertainment industry. Bollywood actor-turned-social activist Somy Ali too is surprised by Kundra‘s arrest, but she wonders why a country, where Kama Sutra originated, would ban porn.