porn videos case: నగ్నంగా ఆడిషన్ -శిల్పా షెట్టి భర్తపై సాగరిక బాంబు -23దాకా రిమాండ్ -షెర్లిన్ పూనమ్ కూడా

India

oi-Madhu Kota

బాలీవుడ్ లో వెబ్ సిరీస్ ముసుగులో నిలి చిత్రాల ఉదంతానికి సంబంధించి గంటకో సంచలనం వెలుగులోకి వస్తున్నది. పాపులర్ నటి శిల్పా షెట్టి భర్త, ఐపీఎల్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు సహ యజమాని, నిర్మాత రాజ్ కుంద్రా అరెస్టు తర్వాత బాధితుల తాలూకు వాగ్మూలం కీలకంగా మారింది. ఔత్సాహిక నటి, మోడల్ సాగరిక సోన సుమన్ చెప్పిన విషయాలు దుమారం రేపుతున్నాయి. పోర్న్ వీడియోల కేసులో కుంద్రా పాత్రను నిర్ధారించుకున్న తర్వాతే అరెస్టు చేశామన్న పోలీసులు... శిల్పా షెట్టి ఫ్యామిలీ కంపెనీకి చెందిన కీలక వ్యక్తిని కూడా అదుపులోకి తీసుకున్నారు. షెర్లిన్ చోప్రా, పూనమ్ పాడేల మాటలుగానూ కొన్ని వార్తలు షికారు చేస్తున్నాయి. వివరాలివి..

అవును, చంద్రబాబుకు whatsapp చేశా, తప్పేంటి? -సీఎం జగన్ pegasus వాడట్లేదా? :ఎంపీ రఘురామ మరో బాంబు

English summary

Businessman and husband of Bollywood actress Shilpa Shetty, Raj Kundra, has been sent to police custody till July 23. Ryan John Tharpe, entrusted with the technical aspects of Kundra's companies also sent to custody. meanwhile, actress Sagarika Shona Suman claimed that Raj Kundra had asked her for a nude audition. Sherlyn Chopra and Poonam Pandey blame Raj Kundra for ending up in adult film industry.