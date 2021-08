పోర్నోగ్రఫీ కేసు.. రాజ్ కుంద్రాకు మరోమారు చుక్కెదురు ; జైల్లో ఉండాల్సిందేనన్న బాంబే హైకోర్టు !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త, బాలీవుడ్ నటి శిల్పాశెట్టి భర్త రాజ్ కుంద్రాకు మళ్ళీ బెయిల్ లభించలేదు. ఇప్పటికి మూడు సార్లు బెయిల్ కోసం ప్రయత్నించి ఆయన విఫలమయ్యారు. తాజాగా బాంబే హైకోర్టు ఈరోజు బెయిల్ నిరాకరించింది. పోర్నోగ్రఫీ కేసులో ప్రధాన నిందితులుగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న రాజ్ కుంద్రా బాలీవుడ్ లోని మోడల్స్ తో పోర్న్ కంటెంట్ వీడియోలను తీసి యాప్ లలో అప్ లోడ్ చేస్తున్నట్టు పక్కా ఆధారాలతో గుర్తించిన ముంబై క్రైమ్ బ్రాంచ్ పోలీసులు ఆయనను అరెస్ట్ చేసి కోర్టు ముందు హాజరు పరిచారు. దీంతో రాజ్ కుంద్రాకు రిమాండ్ విధిస్తూ కోర్టు తీర్పునిచ్చింది. ఆ తర్వాత ఈ కేసులో విచారణ నిమిత్తం రాజ్ కుంద్రాను కస్టడీలోకి తీసుకున్న పోలీసులు ఈ కేసులో అనేక కీలక విషయాలను గుర్తించారు. ప్రస్తుతం ఈ కేసు విచారణ కొనసాగుతోంది.

English summary

The courts have consistently given a shock to Raj Kundra, who has approached the courts seeking bail and illegally arresting himself. He recently challenged a remand order issued against him by a magistrate court in the Bombay High Court for failing to give him notice before his detention under the Code of Criminal Procedure. However, the High Court today said that the magistrate's order was not erroneous when Raj Kundra was remanded in police custody on July 20. bombay high court dismissed Raj kundra petition.