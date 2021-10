Power crisis in Punjab: తీవ్ర విద్యుత్ కోతలతో పంజాబ్ విలవిల, రైతుల ఆందోళన !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

దేశ వ్యాప్తంగా విద్యుత్ సంక్షోభం నెలకొన్న నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం పంజాబ్ రాష్ట్రం కూడా బొగ్గు సంక్షభంతో తీవ్రంగా దెబ్బతింది. మొత్తం ఉత్తర భారతదేశంలోనే రాష్ట్రం అత్యధికంగా విద్యుత్ కొరతను ఎదుర్కొంటోంది. అక్టోబర్ 11 న రాష్ట్రంలో దాదాపు 2,300 మెగావాట్ల కొరత ఏర్పడింది. విద్యుత్ కొరత కారణంగా పంజాబ్ రాష్ట్రంలో విద్యుత్ కోతలు మొదలయ్యాయి. బొగ్గు కొరత కారణంగా పంజాబ్ రాష్ట్రంలో విద్యుత్ ఉత్పత్తి దారుణంగా పడిపోయింది.

English summary

Power cuts have started in the state of Punjab due to power shortage. Power generation in the state of Punjab has fallen badly due to coal shortage. Farmers are worried about the ongoing power cuts.