ప్రభుత్వ స్కూళ్లను బాగు చేయాలని సీఎంకు చెప్పా.. : తేల్చేసిన ప్రశాంత్ కిశోర్

పాట్నా: ప్రముఖ రాజకీయ వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిశోర్.. ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఈ విషయంలో ఆయన ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిని అనుసరిస్తోన్నారు. ప్రతిపక్ష నేత హోదాలో వైఎస్ జగన్ పాదయాత్ర చేసినట్టే.. ఆయన కూడా అదే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. జన్ సురాజ్ పేరుతో తన సొంత రాష్ట్రం బిహార్‌లో 3,500 కిలోమీటర్ల మేర పాదయాత్ర చేయనున్నారు. ఈ మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ఈ పాదయాత్ర ప్రారభం కానుంది.

English summary

A head of to kick start his 3,500 Kilo Meter's Jan Suraaj Padayatra, Political strategist Prashant Kishor said in an interview that When I was part of JD(U), I suggested to CM Nitish Kumar that a good school should be built in every block.