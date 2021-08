India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: ఆర్టికల్ 370ని రద్దు చేసిన తరువాత జమ్మూ కాశ్మీర్‌, లఢక్‌లను కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలుగా తీర్చిదిద్దామని, అక్కడ అభివృద్ధి వేగవంతమైందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అన్నారు. జమ్మూ కాశ్మీర్ వికేంద్రీకరణ ఆ రెండు ప్రాంతాలను సమానంగా అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పారు. జమ్మూ కాశ్మీర్‌లో త్వరలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలను నిర్వహిస్తామని తేల్చి చెప్పారు. ప్రజా ప్రతినిధుల పాలనను అక్కడ ఏర్పాటయ్యేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని అన్నారు.

English summary

Delimitation Commission has been constituted in Jammu and Kashmir and preparations are on for assembly elections in the future: PM Modi during his Independence Day speech.