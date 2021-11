ప్రధాని మోడీ దీపావళి ఆర్మీ జవాన్లతో .. జమ్మూలో ఉద్రిక్తతల వేళ; భారత్-పాక్ సరిహద్దులో వేడుకలు !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఒకపక్క జమ్మూకాశ్మీర్లో ఉగ్రవాద కార్యకలాపాల నేపథ్యంలో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న, సెర్చ్ ఆపరేషన్లు, ఎన్ కౌంటర్ లతో జమ్మూకాశ్మీర్ దద్దరిల్లుతున్న సమయంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ జమ్మూ కాశ్మీర్ వెళ్లడానికి సిద్ధమయ్యారు. జమ్మూ & కాశ్మీర్‌లోని రాజౌరిలోని నౌషేరా సెక్టార్‌లోని ఫార్వర్డ్ ఏరియాలో నవంబర్ 4, గురువారం నాడు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సందర్శించనున్నారు. అక్కడ ఆయన దీపావళి వేడుకల్లో పాల్గొననున్న నేపధ్యంలో నౌషేరా సెక్టార్ పర్యటన కోసం సిద్ధమవుతోంది

English summary

Prime Minister Narendra Modi will participate in Diwali celebrations in Forward Area in the Nowshera sector of Rajouri in Jammu & Kashmir on Thursday, November 4. There he is preparing for a visit to the Nowshera sector.