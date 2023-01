lady techie: కారు బానెట్ మీద రెండు కిలోమీటర్లు ఈడ్చుకెళ్లిన లేడీ టెక్కి, పక్కలో భర్త, ఏం జరిగిందంటే !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు: బెంగళూరు నగరంలో మరోసారి అరాచకం జరిగింది. బెంగళూరులోని వెస్ట్ ఆఫ్ కార్డ్ రోడ్‌లోని మగాడి టోల్ సమీపంలో ఇటీవల అర్ద కిలోమీటరు దూరంలో వృద్ధుడిని ఓ యువకుడు స్కూట్ లో ఈడ్చుకెళ్లిన ఘటన ప్రజలు మరువకముందే మరోసారి సేమ్ సీన్ అదే బెంగళూరులో రిపీట్ అయ్యింది. చిన్న విషయంలో ఇరు వర్గాల మద్య వాగ్వాదం జరిగిన తరువాత ఒక లేడీ టెక్కీ సినిమా స్టైల్లో కారు బానెట్‌పై కూర్చున్న వ్యక్తిని సుమారు 2 కిలోమీటర్ల దూరం లాక్కెళ్లింది. సారీ చెప్పమని అడిగిన వ్యక్తి ప్రాణాలతో ఓ లేడీ టెక్కీ చెలగాటం ఆడటం కలకలం రేపింది. దెబ్బకు లేడీ టెక్కీ, ఆమె భర్తతో పాటు మరో వర్గానికి చెందిన ఐదు మంది మీద కేసులు నమోదు అయ్యాయి. క్షమాపణ చెప్పమని బలవంతం చేసిన వ్యక్తి చివరికి అతని ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకోవడంతో సామాన్య ప్రజలు హీరోలు అయ్యి అతన్ని రక్షించారు.

English summary

Lady techie: Priyanka is the lady techie who showed the film by carrying a person sitting on the bonnet of a car for two kilometers in Bengaluru.