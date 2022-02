మోడీ నాయకత్వంలో పనిచేస్తా: పంజాబ్ ఎన్నికల ముందు బీజేపీలో చేరిన ‘ది గ్రేట్ ఖలీ’

India

oi-Rajashekhar Garrepally

ఛండీగఢ్: పంజాబ్ రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న క్రమంలో బీజేపీలో చేరికలు కొనసాగుతున్నాయి. భారతీయ రెజ్లర్ 'ది గ్రేట్ ఖలీ'గా ప్రసిద్ధి చెందిన దలీప్ సింగ్ రాణా పంజాబ్‌లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరారు.

పార్టీలో చేరిన సందర్భంగా దిలీప్ సింగ్ రాణా మాట్లాడుతూ.. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వంపై విశ్వాసం ఉందని, దేశాభివృద్ధికి ఆయన చేస్తున్న కృషి తనను ఆకట్టుకుందని అన్నారు. అందుకే తాను భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరి దేశాభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యం కావాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిపారు.

ఖలీ WWEలో తన ప్రదర్శనకు ప్రసిద్ధి చెందారు. అతను అనేక ఛాంపియన్‌షిప్‌లను కూడా గెలుచుకున్నాడు. WWEలో పెద్దది చేయడానికి ముందు, ఖలీ 2000లో తన వృత్తిపరమైన కుస్తీ అరంగేట్రం చేశారు. గత సంవత్సరం, ఖలీ WWE హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్‌లోకి ప్రవేశించారు.

2006లో WWE ద్వారా ఒప్పందంపై సంతకం చేసిన మొదటి భారతీయ ప్రొఫెషనల్ రెజ్లర్‌గా రానా నిలిచారు. ఆయనను దాని డెవలప్‌మెంటల్ ఫెడరేషన్ డీప్ సౌత్ రెజ్లింగ్‌కు కేటాయించారు. ఆయన స్మాక్‌డౌన్ ఎపిసోడ్‌లో అడుగుపెట్టారు. అంతేగాక, 'ది అండర్‌టేకర్'తో వైరం ప్రారంభించాడు.

7 అడుగుల పొడవైన సూపర్‌స్టార్ ఖలీ 2007-08 సీజన్‌లో ప్రపంచ హెవీవెయిట్ ఛాంపియన్‌షిప్‌ను కూడా నిర్వహించారు. నవంబర్ 13, 2014న, WWEతో ఖలీ ఒప్పందం ముగిసింది, దీంతో ఆయన ఆ ఇండస్ట్రీని విడిచిపెట్టారు.

I'm glad to have joined BJP... I feel that PM Modi's work for the nation makes him the right Prime Minister. So, I thought why not be a part of his governance for the nation's development. I joined BJP after being influenced by BJP's national policy: Wrestler The Great Khali pic.twitter.com/RjwU4XIw16