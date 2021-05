మోదీ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా నిరసన.!ఈ నెల 26న ఢిల్లీలో ధర్నా చేస్తామంటున్న కార్మిక సంఘాలు.!

National

oi-Harikrishna

న్యూఢిల్లీ/హైదరాబాద్ : కేంద్ర బీజేపి ప్రభుత్వానికి కార్మిక సంఘాల సెగ తగలబోతోంది. ఇటీవల కేంద్రప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న విధానాలు ఏమాత్రం ప్రజా సంక్షేమాన్ని కాంక్షించేవిగా లేని, ప్రధానంగా కరోనా క్లిష్ట సమయంలో దేశ ప్రజలకు వ్యాక్సీన్ పంపిణీ చేయడంలో మోదీ పూర్తిగా విఫలం చెందారని ఘాటుగా విమర్శించాయి ట్రేడ్ యూనియన్లు. రైతు వ్యతిరేక చట్టాల వల్ల వ్యవసాయ రంగం మొత్తం కుదేలయ్యే ప్రమాదం పొంచి ఉన్నందున ఆ మూడు చట్టాలను వెంటనే రద్దు చేయాలని ట్రేడ్ యూనియన్ నాయకులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

English summary

Union leaders have made it clear that the country's top 10 trade unions have decided to protest against the Modi government's decision on May 26. They said free vaccination and the repeal of new cultivation laws were the main demands of the unions.