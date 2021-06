2012లో కరోనా తరహా లక్షణాలు: చైనాలో మూతపడ్డ రాగి గనిలో: పుణే సైంటిస్టుల వాదన ఇదీ

India

ముంబై: ఏడాదిన్నర కాలంగా ప్రపంచాన్ని అల్లకల్లోలానికి గురి చేస్తూ.. 37 లక్షల మందికి పైగా పొట్టన బెట్టుకున్న అతంత్య ప్రమాదకరమైన కరోనా వైరస్ పుట్టుక.. చైనాలోని వుహాన్ వైరాలజీ ల్యాబొరేటరే కారణమనడానికి మరో రుజువు వెలుగులోకి వచ్చింది. భారత్, అమెరికా సహా పలు దేశాలు చైనాను వేలెత్తి చూపుతోన్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో.. వైరస్ పుట్టుకకు తాము కారణం కాదంటూ డ్రాగన్ కంట్రీ బుకాయిస్తూ వస్తోంది.

Documents reviewed by a Pune-based scientist couple are at the centre of the recent controversy over the origin of Covid-19. The couple Dr Monali Rahalkar and Dr Rahul Bahulikar revealed what led them to probe the 2012 incident from China that is now being linked to Sars-CoV-2.