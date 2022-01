India

oi-Shashidhar S

పంజాబ్‌పై ఆప్ కన్నేసింది. గత ఎన్నికల్లో ఎక్కువ సీట్లు రావడంతో.. ఈ సారి అధికారం చేపట్టాలని అనుకుంటుంది. ఇటీవల సీఎం అభ్యర్థిని మీరు ఎన్నుకోవాలని ఆప్ చీఫ్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ కోరిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే దానికి జనం నుంచి విశేష స్పందన లభించింది. కేవల 4 గంటల్లోనే 2.8 లక్షల మంది స్పందించారు. ఆప్ ఇచ్చిన నంబర్‌కు తమ అభిప్రాయం తెలియజేశారు.

English summary

AAP received over 2.8 lakh responses within four hours of Delhi cm Arvind Kejriwal issuing a number where people could send the name of the Punjab chief ministerial candidate of their choice.