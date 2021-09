India

oi-Srinivas Mittapalli

పంజాబ్‌ ప్రభుత్వంలో నాయకత్వ మార్పు జరిగి 24 గంటలు గడవకముందే... రాజస్తాన్‌లో దాని ఎఫెక్ట్ కనిపిస్తోంది. పంజాబ్ తరహాలో రాజస్తాన్‌ ప్రభుత్వంలోనూ నాయకత్వ మార్పు జరగాలని మాజీ డిప్యూటీ సీఎం సచిన్ పైలట్ మద్దతుదారులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.ప్రస్తుత సీఎం అశోక్ గెహ్లాట్ స్థానంలో యువ నేత సచిన్ పైలట్‌ను సీఎంగా నియమించాలని తాజాగా పీసీసీ మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి మహేశ్ శర్మ డిమాండ్ చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలు అశోక్ గెహ్లాట్,సచిన్ పైలట్ మధ్య మళ్లీ నాయకత్వ పోరుకు ఆజ్యం పోసేలా కనిపిస్తున్నాయి.

కాంగ్రెస్‌లో లుకలుకలు-హైకమాండ్‌ను కలవరపెడుతున్న పంజాబ్,ఛత్తీస్‌గఢ్-నాయకత్వ మార్పుకు రెబల్స్ డిమాండ్

English summary

Less than 24 hours after the change of leadership in the Punjab government ... its effect is visible in Rajasthan. Supporters of former Deputy CM Sachin Pilot are demanding a change of leadership in the Rajasthan government on the lines of Punjab.