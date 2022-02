Punjab Elections 2022: నేటితో పంజాబ్ ఎన్నికల ప్రచారానికి తెర.. ఎన్నికల ఏర్పాట్లపై ఈసీ వివరణ

India

oi-Dr Veena Srinivas

పంజాబ్లో ఎన్నికల ప్రచారం హోరాహోరీగా సాగుతోంది. నువ్వా నేనా అన్నట్టు అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీలు తలపడుతున్నాయి. ఫిబ్రవరి 20న షెడ్యూల్ చేయబడిన పంజాబ్ శాసనసభ ఎన్నికలకు ప్రచారం శుక్రవారం సాయంత్రం 6 గంటలకు ముగుస్తుంది కాబట్టి, ఎన్నికల సంఘం (EC) స్టార్ క్యాంపెయినర్లు తమ ఎన్నికల ప్రచారాన్ని సాయంత్రం ఆరు గంటల లోపు ముగించాలని పేర్కొన్నారు.

English summary

As the campaign for the Punjab Assembly elections scheduled for February 20 ends at 6 pm on Friday, the Election Commission (EC) has asked star campaigners to end their election campaign by 6 pm.