వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలపై భారత రాయబారికి ఖతార్ సమన్లు:చర్యలు తీసుకున్నామన్న భారత్

India

oi-Rajashekhar Garrepally

న్యూఢిల్లీ: భారతీయ జనతా పార్టీ అధికార ప్రతినిధి నూపుర్ శర్మ, నవీన్ కుమార్ జిందాల్ చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలపై ఖతార్ ఆదివారం భారత రాయబారికి సమన్లు పంపింది. ప్రభుత్వం నుంచి ఈ వ్యాఖ్యలను "బహిరంగ క్షమాపణ, తక్షణమే ఖండించాలని" డిమాండ్ చేసింది. ప్రవక్త ముహమ్మద్‌పై అవమానకరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారన్న ఆరోపణలపై బీజేపీ.. శర్మను పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేసిన కొద్దిసేపటికే ఈ పరిణామం చోటు చేసుకుంది.

ఆరోపించిన మతపరమైన వ్యాఖ్యలపై ఢిల్లీ మీడియాకు నాయకత్వం వహిస్తున్న జిందాల్‌ను పార్టీ బహిష్కరించింది. ఒక పత్రికా ప్రకటనలో.. అరబ్ దేశం తన నిరాశను, వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలకు "పూర్తి తిరస్కరణ, ఖండన"ను వ్యక్తం చేసింది. ఇద్దరు నేతలపై బీజేపీ చర్యను స్వాగతించింది.

ఖతార్ విదేశాంగ శాఖ సహాయ మంత్రి సోల్తాన్ బిన్ సాద్ అల్-మురైఖి ఒక ప్రకటనలో..

అటువంటి "ఇస్లామోఫోబిక్ వ్యాఖ్యలను" శిక్ష లేకుండా కొనసాగించడానికి అనుమతించడం, మానవ హక్కుల పరిరక్షణకు "తీవ్రమైన ప్రమాదం" అని, మరింత "పక్షపాతానికి" దారితీయవచ్చని అన్నారు.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా రెండు బిలియన్లకుపైగా ముస్లింలు ప్రవక్త మహ్మద్ మార్గదర్శకత్వాన్ని అనుసరిస్తారని నోట్ సూచించింది. ఈ "అవమానకరమైన వ్యాఖ్యలు" మత విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టడానికి దారితీస్తాయని, ముస్లింలను కించపరుస్తాయని ధృవీకరించింది.

"అన్ని మతాలు, జాతీయతలకు సహనం, సహజీవనం, గౌరవం విలువలకు ఖతార్ రాష్ట్రం తన పూర్తి మద్దతును పునరుద్ఘాటించింది. ఈ విలువలు ఖతార్ ప్రపంచ స్నేహాలను, అంతర్జాతీయ శాంతి, భద్రత స్థాపనకు దోహదపడే కృషిని చేస్తాయి' అని ఖతార్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది.

భారత్ స్పందన

ఖతార్ ప్రకటనపై దోహాలోని భారత రాయబార కార్యాలయం స్పందించింది. రాయబారి దీపక్ మిట్టల్ ట్వీట్లు చేశారు. ఎవరో ఒకరిద్దరు చేసిన వ్యాఖ్యలు ఏ విధంగానూ, భారత ప్రభుత్వ అభిప్రాయాలను ప్రతిబింబించవు. ఇవి అంచు అంశాల అభిప్రాయాలు' అని తెలియజేశారు. దేశం "నాగరిక వారసత్వం, భిన్నత్వంలో ఏకత్వం బలమైన సాంస్కృతిక సంప్రదాయాలకు" అనుగుణంగా భారత ప్రభుత్వం "అన్ని మతాలకు అత్యున్నత గౌరవం ఇస్తుందని రాయబార కార్యాలయం పేర్కొంది.

'అవమానకర వ్యాఖ్యలు చేసిన వారిపై ఇప్పటికే కఠిన చర్యలు తీసుకున్నాం. అన్ని మతాల పట్ల గౌరవం, ఏదైనా మతపరమైన వ్యక్తిత్వాన్ని అవమానించడం లేదా ఏదైనా మతం లేదా వర్గాన్ని కించపరచడం వంటి వాటిని ఖండిస్తూ సంబంధిత వర్గాలు ఒక ప్రకటన కూడా విడుదల చేశాయి' అని దోహాలోని భారత రాయబార కార్యాలయం ప్రతినిధి తెలిపారు.

Indian Embassy in Doha, Qatar: In response to a query over statement issued by Qatar MOfA, Amb conveyed that tweets don't reflect views of GoI. GoI accords the highest respect to all religions. Strong action has already been taken against those who made derogatory remarks