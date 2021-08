రాహుల్ గాంధీతో పాటు ప్రతిపక్ష ఎంపీల సైకిల్ ర్యాలీ అందుకే .. అల్పాహార విందులో ఎన్డీఏ టార్గెట్ గా ఉమ్మడి వ్యూహం

India

oi-Dr Veena Srinivas

పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల్లో భాగంగా అధికార బిజెపిని ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఇరకాటంలో పెడుతున్నాయా ? పెగాసస్ స్పైవేర్ నిఘా వ్యవహారంపై పార్లమెంట్ వేదికగా కొనసాగుతున్న రచ్చ ఉభయసభల్లోనూ ప్రతిష్టంభనకు కారణం అవుతుందా? దేశంలో అనేక సమస్యల పైన పార్లమెంట్ వేదికగా నిలదీస్తున్న ప్రతిపక్ష పార్టీలు అధికార బీజేపీకి ఊపిరాడనివ్వడం లేదా ? నిత్యం ఏదో ఒక నిరసన కార్యక్రమంతో కేంద్రాన్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారా? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

English summary

Leaders of opposition parties along with Congress leader Rahul Gandhi today staged a bicycle rally in Parliament to protest the hike in petrol and diesel prices in the country. Went to Parliament as a rally on bicycles from the Constitution Club in Delhi. They marched to Parliament on bicycles to protest the Centre's inability to control petrol and diesel prices. Earlier in the day, Rahul Gandhi along with other opposition MPs discussed a joint strategy to increase pressure on the Center on pegasus spyware row.