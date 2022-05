పబ్ లో రాహుల్ గాంధీ : చైనా మహిళా దౌత్యవేత్తతో -వీడియో కలకలం : టార్గెట్ చేసిన బీజేపీ..!!

India

oi-Sai Chaitanya

కాంగ్రెస్ కీలక నేత రాహుల్ గాంధీకి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. రాహుల్ నేపాల్ లోని చైనా మహిళా దౌత్యవేత్తతో పబ్ లో కలిసి ఉన్న వీడియో ఒకటి ఇప్పుడు సంచలనంగా మారుతోంది. రాహుల్ ఖాట్మండు లో వివాహానికి హాజరయ్యారంటూ కాంగ్రెస్ నేతలు చెబుతున్నారు. నేపాల్ లో ఒక జర్నలిస్టు వివాహానికి రాహుల్ వెళ్లాలని చెబుతున్నారు. సోమవారం సాయం్రం 4.40 గంటలకు విస్తారా విమానంలో రాహుల్ నేపాల్ వెళ్లినట్లుగా తెలుస్తోంది. అయితే, నేపాల్ లోని నైట్ క్లబ్ లో రాహుల్ ఉన్న వీడియో ఒకటి బీజేపి సర్కిల్స్ లో పెద్ద ఎత్తున సర్క్యులేట్ అవుతోంది.

Rahul Gandhi was at a nightclub when Mumbai was under seize. He is at a nightclub at a time when his party is exploding. He is consistent.



Interestingly, soon after the Congress refused to outsource their presidency, hit jobs have begun on their Prime Ministerial candidate... pic.twitter.com/dW9t07YkzC