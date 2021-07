India

కరోనా విలయాన్ని నిర్వహించడంలో వైఫల్యం, రాఫెల్ కుంభకోణంపై కోర్టుల్లో విచారణ, అధిక ధరలు, పెట్రో మంటలపై సామాన్యుడి భగభగల నడుమ బీజేపీతోపాటు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గ్రాఫ్ పడిపోతున్న క్రమంలో, తనదైన శైలినే కొనసాగిస్తూ నెమ్మదిగా గ్రాఫ్ పెంచుకుంటూ వచ్చారు కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ. ఐఏసీసీ అధ్యక్ష బాధ్యతల నుంచి తప్పుకుని అస్త్రసన్యాసం చేశారని ప్రత్యర్థులు విమర్శించినా పట్టించుకోని ఆయన మారిన పరిస్థితుల్లో తనతోపాటు పార్టీకీ కొత్త ఊపు ఇచ్చేలా కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించడానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల నేపథ్యంలో అటు అధికార పక్షంలోనూ కీలక మార్పులు చోటుచేసుకోబోతున్నాయి..

Two crucial posts in the two Houses of Parliament await announcement by BJP and Congress. Sources said BJP may name Piyush Goyal as the Leader of the House in Rajya Sabha while Congress will hold a meeting in the next 48 hours to find a replacement for Adhir Ranjan Chowdhury, who leads the party in Lok Sabha. Top sources in the Congress have said that Rahul Gandhi might replace Chowdhury