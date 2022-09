కాంగ్రెస్ అధ్యక్ష పదవి పై తేల్చేసిన రాహుల్ - గెహ్లాట్ పోటీ వేళ కీలక వ్యాఖ్యలు..!!

India

కాంగ్రెస్ అధ్యక్ష పదవిపైన రాహుల్ గాంధీ తన నిర్ణయం ప్రకటించారు. ఈ రోజునే 137 ఏళ్ల సుదీర్ఘ చరిత్ర కలిగిన కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్ష ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. రాహుల్ ను అధ్యక్ష బాధ్యతలు స్వీకరించాలంటూ పలు రాష్ట్రాల పీసీసీలు ఇప్పటికే తీర్మానాలు చేసాయి. రాహుల్ గాంధీ భారత్ జోడో యాత్రలో ముందుకు సాగుతున్నారు. అటు అధ్యక్ష బరిలో నిలవాలని భావిస్తున్న నేతలు అశోక్ గెహ్లాట్ .. శశి థరూర్ వరుసగా సోనియాతో భేటీ అయ్యారు. వీరిద్దరితో పాటు తాజాగా దిగ్విజయ్ సింగ్ తాను రేసులో ఉన్నానంటూ ముందుకు వచ్చారు.

English summary

Rahul Gandhi clearly indicated that he will not contest as party president, He Remembered Udaipur resolution on one man one post