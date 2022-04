India

న్యూఢిల్లీ: రైల్వేలో సంస్కరణలను తీసుకుని రావడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తోన్న ప్రయత్నాలన్నీ వృధా అవుతున్నాయా?, లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసినా.. రైల్వేల పనితీరు మారట్లేదా?, రైళ్ల వేగాన్ని పెంచడానికి, నిర్ణీత గడువులోగా అవి గమ్యస్థానాన్ని చేరడానికి అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలను కల్పించినా అవి ఫలించట్లేదా?- ఈ ప్రశ్నలన్నింటికీ కంప్ట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ అవుననే సమధానం చెబుతోంది. రైల్వేస్‌‌పై రూపొందించిన నివేదికలో అనేక విషయాలను ప్రస్తావించింది.

The Indian Railways has not managed to speed up its trains and improve punctuality despite putting in Rs 2.5 lakh crore on building infrastructure over a decade, and implementing ‘Mission Raftaar’ in 2016-17.