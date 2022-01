అక్కడ పెళ్ళిళ్ళలో డీజేలు, బరాత్ లు బంద్.. కరోనా కారణమనుకుంటే తప్పులో కాలేసినట్టే.. రీజన్ ఇదే

India

సహజంగా పెళ్లంటే వధూవరులను జంటగా మార్చే సాంప్రదాయంగా జరిగే వివాహ వేడుక మాత్రమే కాదు, బంధుమిత్రులు అందరూ సంతోషంగా జరుపుకునే ఓ పండుగ. డీజే డాన్స్ లతో, బరాత్ లతో జరుపుకునే ఒక వేడుక. కానీ రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోని ఓ గ్రామంలో ఈ వేడుకలను నిర్వహించవద్దని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఫుల్లుగా మద్యం తాగి, డీజే డాన్స్ లు చేయడాన్ని, పెళ్లిళ్లలో నిర్వహించే బరాత్ వేడుకలను నిషేధిస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

English summary

The tribal society at Ghodi Tezpur village in Choti Sarwan of Banswara in Rajasthan has decided to ban liquor and loud music at weddings, bringing an end to the age-old tradition