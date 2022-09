మరో ఆపరేషన్ షురూ: చేతులెత్తేసిన అశోక్ గెహ్లాట్ - కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేల తిరుగుబాటు..!!

India

జైపూర్: రాజస్థాన్‌లో ఆపరేషన్ డెజర్ట్ ఆరంభమైంది. అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీలో పెను సంక్షోభం ఏర్పడింది. ముఖ్యమంత్రి అశోక్ గెహ్లాట్.. తన పదవి నుంచి తప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితులు తలెత్తిన నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ శాసన సభ్యులందరూ తిరుగుబాటు లేవదీశారు. మూకుమ్మడిగా రాజీనామాలకు సిద్ధపడ్డారు. రాత్రికి రాత్రి చోటు చేసుకున్న ఈ పరిణామాలు కాంగ్రెస్ హైకమాండ్‌కు మింగుడు పడట్లేదు. పార్టీ సీనియర్ నాయకులు మల్లికార్జున ఖర్గె, అజయ్ మాకెన్, కేసీ వేణుగోపాల్‌ను హుటాహుటిన రాజస్థాన్‌కు పంపించింది.

English summary

The MLAs of the CM Ashok Gehlot faction adopted a stand this evening against Sachin Pilot and his candidature to be the next chief minister if Ashok Gehlot is elected the Congress chief.