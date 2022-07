‘రాష్ట్రపత్ని’ వివాదం: కాంగ్రెస్ నేత అధిర్ రంజన్ చౌదరిపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు

India

oi-Rajashekhar Garrepally

న్యూఢిల్లీ: కాంగ్రెస్ నేత అధిర్ రంజన్ చౌదరి చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు దుమారం రేపుతున్నాయి. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముపై అధిర్ రంజన్ చౌదరి చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలపై భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ) కార్యకర్తలు ఫిర్యాదు ఫిర్యాదు చేయడంతో మధ్యప్రదేశ్ పోలీసులు గురువారం ఆయనపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు.

అధిర్ రంజన్ చౌదరిపై ఎఫ్ఐఆర్ ఇండియన్ పీనల్ కోర్ట్ (IPC) సెక్షన్లు 153B, 505(2) కింద నమోదు చేయబడింది. ఈ కేసును ఢిల్లీకి పంపబడిందని దిండోరీ ఏఎస్పీ జగన్నాథ్ మార్కం ఏఎన్ఐకి వెల్లడించారు.

మరోవైపు, ప్రెసిడెంట్ ద్రౌపది ముర్ముని 'రాష్ట్రపత్ని' అని సంబోధించినందుకు వ్యక్తిగతంగా హాజరు కావాలని, వ్రాతపూర్వక వివరణ ఇవ్వాలని కాంగ్రెస్ నాయకుడు అధిర్ రంజన్ చౌదరికి జాతీయ మహిళా కమిషన్ నోటీసు జారీ చేసింది.

ఎన్‌సిడబ్ల్యు, 13 రాష్ట్ర మహిళా కమీషన్‌లు సంయుక్త ప్రకటనను విడుదల చేశాయి. చౌదరి వ్యాఖ్య "తీవ్రమైన అవమానకరమైనది, సెక్సిస్ట్, గౌరవనీయులైన రాష్ట్రపతిని కించపరిచే ప్రయత్నం" అని పేర్కొన్నాయి.

భారతదేశపు మొట్టమొదటి గిరిజన రాష్ట్రపతిని 'రాష్ట్రపత్ని'గా ప్రస్తావిస్తూ చౌదరి ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్యలు.. బీజేపీ, కాంగ్రెస్‌ల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదానికి దారితీసింది. ఫలితంగా రెండు జాతీయ పార్టీలు భారీ నిరసనలకు దిగాయి.

కాగా, కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ క్షమాపణ చెప్పాలని బీజేపీ డిమాండ్ చేయగా, మరోవైపు కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్ద పాత పార్టీ అధినేత్రిని ఈ వ్యవహారంలోకి లాగినందుకు కేంద్ర మంత్రి స్మృతి ఇరానీ క్షమాపణలు చెప్పాలని కోరింది.

