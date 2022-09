వరుసగా నాలుగోసారి ఆర్బీఐ పిడుగు; మళ్లీ వడ్డీ రేట్ల పెంపు.. ఈఎంఐలు మరింత భారం!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

ద్రవ్యోల్బణాన్ని అదుపు చేయడం కోసం రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నిర్ణయం సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజలకు షాక్ ఇచ్చింది. రిఅర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తన కీలక రెపో రేటును 50 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచి 5.90 శాతానికి పెంచింది. ఈమేరకు ఆర్.బి.ఐ గవర్నర్ శక్తికాంత దాస్ కీలక నిర్ణయాన్ని వెల్లడించారు.

English summary

For the fourth time in a row, RBI hiked repo rates to control inflation. It is said that the repo rate will be increased by 50 basin points. Due to this, the EMIs of household consumers will become more burdensome.