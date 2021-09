భారత్ లో తాజాగా 38,948 కొత్త కరోనా కేసులు, 219 మరణాలు : తొలిసారి ఐదు నెలల్లో అత్యల్ప మరణాలు

India

oi-Dr Veena Srinivas

దేశంలో కరోనా కేసులు కాస్త తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఇటీవల కాలంలో నిత్యం కరోనా కేసులలో హెచ్చుతగ్గులు నమోదు అవుతూనే ఉన్నాయి. భారతదేశంలో గత 24 గంటల్లో 38,948 తాజా కోవిడ్-19 కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇది నిన్నటి కంటే 8.9 శాతం తక్కువ అని సమాచారం. గత 24 గంటల్లో కరోనా కారణంగా మృతి చెందిన వారు 219 మంది. గత 5 నెలల్లో ఇంత తక్కువ మరణాలు నమోదు కావటం ఇదే తొలిసారి. భారతదేశంలో మొత్తం మరణాల సంఖ్య 4,40,752 కి చేరుకుంది.

భారత్ లో కరోనా : 4 లక్షలకు పైగా యాక్టివ్ కేసులు, తాజాగా 42,618 కొత్త కేసులు, 330 మరణాలు

English summary

There have been 38,948 latest covid-19 cases reported in India in the last 24 hours. It is reported to be 8.9 per cent lower than yesterday. 219 people have died due to corona in the last 24 hours.The total death toll in India has risen to 4,40,752.