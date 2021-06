LJP ముసలం: గాయపడ్డ సింహం బిడ్డను -బాబాయి పశుపతికి BJP అండపై Chirag Paswan విస్మయం

India

oi-Madhu Kota

రాంవిలాస్ పాశ్వాన్ చనిపోయిన ఆరు నెలలకే లోక్ జనశక్తి పార్టీ(ఎల్జేపీ) కకావికలం అయింది. పాశ్వాన్ కొడుకు చిరాగ్, తమ్ముడు పశుపతి పారస్ ల మధ్య ఆధిపత్య పోరు తలెత్తగా, కేంద్రంలోని బీజేపీ బాబాయికి అండగా నిలవడంతో అబ్బాయి డంగైపోయాడు. లోక్ సభలో నేతగా పశుపతిని గుర్తించడాన్ని తప్పుపడుతూ చిరాగ్.. స్పీకర్ ఓం బిర్లాకు లేఖ రాశారు. ఎల్జేపీలో తాజా పరిణామాలపై ఆయన బుధవారం మీడియాతో మాట్లాడారు.

English summary

Chirag Paswan, fighting for survival after a coup in the Lok Janshakti Party (LJP) led by his uncle, said today that he was ready for a legal fight against the rebel group, declaring that he was "the son of Ram Vilas Paswan, a sher ka bachcha". Lok Janshakti Party leader Chirag Paswan has contested Lok Sabha Speaker Om Birla's decision to name Pashupati Kumar Paras as the leader of the party in the House, saying it is "contrary" to provisions of his organisation.