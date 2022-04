Riots: శ్రీరామనవమి ఊరేగింపు, మతఘర్షణలు, హత్య, తీవ్రగాయాలు, టియర్ గ్యాస్, ప్రధాని మోదీ ఇలాకాలో !

India

oi-Mallikarjuna

అహమ్మదాబాద్: దేశవ్యాప్తంగా శ్రీరామనవమి పండుగ ఘనంగా జరిగింది. శ్రీరాముడి ఊరేగింపు కార్యక్రమాలు వైభవంగా జరిగాయి. అయితే శ్రీరామనవమి వేడుకల సందర్బంగా జరిగిన ఊరేగింపులో మతఘర్షణలు జరిగి ఒకరు మరణించారు. రెండు వేర్వేరు నగరాల్లో జరిగిన మతఘర్షణల కారణంగా ఒకరు చనిపోగా అనేక మందికి గాయాలైనారు. అల్లరిమూకలను చెదరగొట్టడానికి పోలీసులు టియర్ గ్యాస్ ఉపయోగించి లాఠీలకు పని చెప్పారు. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ సొంత రాష్ట్రం గుజరాత్ లోనే రెండు నగరాల్లో శ్రీరామనవమి సందర్బంగా మతఘర్షణలు జరగడం కలకలం రేపింది. రెండు నగరాల్లో అదనపు పోలీసు బలగాలతో భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశామని, ప్రస్తుతం పరిస్థితి అదుపులోనే ఉందని పోలీసు అధికారులు అంటున్నారు. శ్రీరామనవమి సందర్బంగా మతఘర్షణలు ఎలాజరిగాయి అంటూ పోలీసులు మీడియాకు చెప్పారు.

Weekend party: హోటల్ లో అర్దరాత్రి 24 మంది అమ్మాయిలు, 64 మంది ?, లిక్కర్, డ్రగ్స్ ? మ్యాటర్ !

English summary

Sri Ram Navami: One person was killed and another one injured in a communal clash in Khambhat city of Gujarat during a procession taken out on the occasion of Ram Navami on Sunday,